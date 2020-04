Rate this post

Nueva Orleans – Estados Unidos.- El legendario ex pateador de New Orleans Saints, Tom Dempsey, quien por décadas tuvo el récord de gol de campo más largo, falleció el fin de semana por complicaciones derivadas de su contagio con la COVID-19.

Dempsey, de 73 años, fue un ejemplo de determinación. Es recordado por haber convertido un gol de campo de 63 yardas en 1970 pese haber nacido sin dedos en el pie derecho que era con el que pateaba.

Ashley Dempsey confirmó el fallecimiento de su padre quien sufría Alzheimer y demencia y había contraído el virus hace una semana.

El ex jugador estaba internado en un centro para adultos mayores de Lambeth House en New Orleans donde más de 50 residentes habían sido contagiados.

“La vida de Tom es la del poder del espíritu humano y ejemplifica su resoluta determinación de no dejar que nada impida seguir sueños y aspiraciones (…) Tiene un luchar especial en los corazones y mentes de la familia Saints”, dijo el equipo en un comunicado.

New Orleans Saints legend Tom Dempsey dies at 73 after contracting coronavirus https://t.co/n0MQA6LNqb pic.twitter.com/SecVveDuLJ

— New Orleans Saints (@Saints) April 5, 2020