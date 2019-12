SHARE ON:

Nueva York – Estados Unidos.- Debido al exceso de Photoshop que fue utilizado en la última foto navideña publicada por Kim Kardashian en sus redes sociales, muchas personas y seguidores criticaron y debatieron sobre la fotografía familiar West-Kardashian . El escándalo obligó a Kardashian a reconocer el retoque y a explicar que el mismo fue debido a un berrinche de su North.

La celebridad admitió durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, que usó Photoshop para incluir a su hija mayor, North, junto con sus padres y hermanos.

“Era una foto muy esperada para nosotros, pero tuvimos unos problemitas con los niños. No hay nada más estresante que intentar reunir a cuatro niños en una misma habitación y que todos sonrían y estén contentos durante toda la sesión”, explicó Kim.

Al parecer North no la estaba pasando bien durante la sesión de fotos y armó un tremendo berrinche.

“Le tuve que decir que no saldría en la imagen, que esa era mi última palabra y que posaríamos todo el día sin ella. Al principio, estaba tan emberrinchada que me dijo que estaba bien. Pero al día siguiente se despertó llorando y me dijo: ¨Mami, sí que quiero salir en ella. Menos mal que el fotógrafo estaba todavía en la ciudad”, explicó Kim.

La única solución que consiguió la madre para no tener que reunir de nuevo a toda su familia, fue pedirle al fotógrafo que hiciera tomas de su hija para agregarla finalmente con el resto de los chicos con Photoshop.