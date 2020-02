SHARE ON:

Estados Unidos.-El poder latino podría ser aún más fuerte en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, luego de que la revista Billboard manejara que J Balvin y Bad Bunny podrían acompañar a Shakira y Jennifer López en el escenario.

La sede del Hard Rock Stadium en Miami, ciudad conocida por su gran influencia latina, ha sido seleccionada como la plataforma perfecta para la inclusión de la NFL con la comunidad latina con este show de medio tiempo.

De acuerdo a la misma revista, fuentes han confirmado que el originario de Puerto Rico, Bad Bunny, hará dueto con Shakira para interpretar ‘I Like It Like That’ y ‘Chantaje’. Por su parte, el de Colombia, J Balvin, se unirá a J-Lo para cantar ‘Qué Calor’ y ‘Mi Gente’.

De momento, esto continúa siendo un rumor y el setlist de Shakira y Jennifer Lopez se mantiene en secreto, a horas previas al Super Bowl LIV que jugarán San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.