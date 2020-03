Rate this post

Charlotte.- Los bomberos están trabajando para determinar qué causó un incendio masivo de dos alarmas que destruyó un edificio de apartamentos en el suroeste de Charlotte el sábado por la mañana.

El incendio comenzó alrededor de las 4 a.m. en Yager Creek Drive, que está en South Tryon Street, cerca de la Interestatal 485.

Las imágenes del Departamento de Bomberos de Charlotte mostraron que el tercer piso había desaparecido casi por completo y se veía humo saliendo de los agujeros en el techo, así como a través de ventanas rotas. El incendio provocó una respuesta masiva con docenas de socorristas en escena, trabajando para apagar el fuego.

Las autoridades dijeron que un bombero y un residente resultaron heridos, pero se espera que ambos estén bien.

Las autoridades tienen el fuego bajo control, pero todavía hay algunos puntos críticos y todavía están trabajando para determinar qué inició el incendio.

Fire has been declared under control https://t.co/gInjX3tTmn

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 29, 2020