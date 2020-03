Estados Unidos.- La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató nuevas críticas en su contra por la detención de inmigrantes durante la emergencia nacional por coronavirus.

Uno de los casos más polémicos fue el arresto en Los Ángeles, California, de Pedro Castillo Bravo, quien salía de su casa camino al súper, para proveer a su familia de alimentos en medio de la emergencia que se declaró en la entidad.

El hombre fue trasladado a un Centro de Procesamiento en Los Ángeles. Su arresto, indicó la agencia, se debió a que fue condenado en 2015 por DUI causando lesiones corporales y golpes y huidas, reseñó El Diario.

Al inicio de la emergencia por el COVID-19, la agencia afirmó que ningún inmigrante debía temer pedir ayuda para atender, pero los arrestos continúan a nivel nacional, según distintos reportes, incluso en hospitales, como ocurrió en Pensilvania.

ICE must stop terrorizing our communities during this public health crisis. DHS enforcement activities targeting immigrant families during this critical time can undermine public health. The health and safety of all should be everyone’s priority.https://t.co/z78bLBA8b1

— Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) March 17, 2020