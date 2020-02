Florida – Estados Unidos.- El piloto Ryan Newman se encuentra en estado grave luego de protagonizar un impactante accidente a más de 300 km/h en la carrera de Daytona 500, en Florida, en el inicio de la temporada de NASCAR.

El piloto, que corre para Ford, iba adelante en la última vuelta y Ryan Blaney le seguía muy de cerca, quería adelantar, pero un toque en la parte posterior del vehículo de Newman lo hizo perder el control y chocar contra el muro.

Acto seguido el auto volcó y fue impactado por vehículo que lo hizo volar y terminar deslizándose hasta detenerse en llamas.

La impresionante escena fue atendida rápidamente por los equipos de emergencia que apagaron el fuego y rescataron a Newman.

El piloto fue trasladado de urgencia a Halifax Medical Center.

«Ryan Newman está en estado grave, pero los médicos han indicado que sus heridas no son potencialmente mortales», informó la NASCAR en un comunicado.

«¡Rezando por Ryan Newman, un piloto valiente y de los grandes de la NASCAR!», tuiteó el presidente Donald Trump que había inaugurado la carrera con una vuelta en su limosina.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020