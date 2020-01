Los Ángeles – Estados Unidos.- La trágica muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, el domingo en un accidente de helicóptero confirmó que la figura de esta estrella trascendió el deporte y dejó un legado imborrable más allá de las canchas.

Figuras del deporte, del entretenimiento y de la política lamentaron públicamente su pesar ante el fallecimiento del exjugador de Los Ángeles Lakers junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas tras estrellarse la aeronave en la que se trasladaban.

El considerado mejor jugador de basquetbol de la historia y también propietario de los Charlotte Hornets, Michael Jordan, fue uno de los primeros en pronunciarse. «Amaba a Kobe… era como un hermano pequeño para mí. Solíamos hablar a menudo y extrañaré muchísimo esas conversaciones».

«No hay palabras para expresar el dolor que siento con esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano, mi compañero en la consecución de campeonatos, mi colega y mi compinche», expresó Shaquille O’Neal con quien Kobe ganó tres anillos de la NBA.

«Kobe era un líder de nuestro deporte, un mentor tanto para jugadores como para jugadoras. Las palabras no pueden reflejar el impacto que tuvo en el deporte del baloncesto», dijo Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers.

Pero la calidad de Bryant, cuarto mayor anotador en la historia del juego, hizo que fuera admirado por estrellas de otros deportes como el brasileño Neymar, del Parías Saint Germain, quien hizo un dos y cuatro con sus manos, en referencia al número de camiseta que usaba Bryant, luego de marcar un gol en la liga francesa.

“Todo mi amor para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y pasar buenos ratos juntos. Fuiste un genio como pocos otros», escribió en su cuenta de Instagram.

«No tengo palabras… Todo mi amor para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y pasar buenos ratos juntos. Fuiste un genio como pocos otros», declaró el astro argentino Lionel Messi.

El portugués Cristiano Ronaldo calificó a Bryant como una “verdadera leyenda e inspiración para muchos».

«Estoy tan triste al oír que perdimos a uno de los grandes. Bryant fue uno de los mejores deportistas y fue una gran inspiración para muchos, incluyéndome a mí», dijo el inglés Lewis Hamilton, múltiple campeón de Fórmula Uno.

El tenista español Rafael Nadal dijo estar en “shock” después de enterarse de la muerte de cinco veces campeón de la NBA.

En el ámbito político el presidente Donald Trump dijo que «Kobe Bryant (41 años), pese a ser uno de los grandes basquetbolistas de todos los tiempos, solo estaba empezando en la vida. Amaba tanto a su familia, y tenía una fuerte pasión por el futuro. La pérdida de su hermosa hija, Gianna, hace que este momento sea incluso más devastador».

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

