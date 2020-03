“Me siento muy orgulloso y tengo que decir que mucho de lo que he logrado es gracias a mis padres y a mi abuelo, quien fue el primero de mi familia que vino a Estados Unidos. Si no fuera por él tal vez yo habría crecido en Aguililla (Michoacán) sin tantos recursos”, señala Univisión.

My grandfather was telling me stories of when he worked as a janitor for @Stanford labs, including almost getting radioactive contamination! He didn't understand the facility warnings because they were in English. I'm excited to apply for Ph.D. this year!

— Daniel José (@dani_jnp) August 23, 2018