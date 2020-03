Según informó el distrito escolar, se estarán repartiendo paquetes de comida para llevar entre las 7:30 am y las 13:30 pm en las entradas principales de todas las escuelas.

Though schools themselves are closed today, free grab-and-go breakfast and lunch can be picked up by any student. ➡️ Meals are available from 7:30am-1:30pm outside the main entrance to every school building. https://t.co/aJScwZco4J

