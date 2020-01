Rate this post

Estados Unidos.-Los equipos de búsqueda han encontrado el cuerpo de un adolescente de Montana que desapareció el día de Año Nuevo, dijeron los agentes.

Según USA Today, Selena Not Afraid, de 16 años, fue encontrada muerta cerca de un área de descanso de la Interestatal 90 el lunes por la mañana, semanas después de que desapareció mientras viajaba de Billings a Hardin después de una fiesta de Nochevieja. Los investigadores no sospechan juego sucio, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn.

En un aviso del FBI, las autoridades dijeron que la niña «dejó un vehículo averiado y entró en un campo adyacente al área de descanso» alrededor de las 2 p.m. 1 de enero. «No estaba vestida para las condiciones climáticas», dijeron las autoridades.

La desaparición de Not Afraid provocó una búsqueda multiagencia que involucró a cientos de personas, informó la Gaceta de Billings.

Sheriff: Body of Hardin teen Selena Not Afraid found in Big Horn County https://t.co/0Xqe2ouxsV

— Andrea Lutz (@AndrearLutz) January 20, 2020