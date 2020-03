Rate this post

Florida – Estados Unidos.- Mostrando su nuevo look con cabello rosa, el cantante puertorriqueño Ricky Martin continúa pidiéndole a sus seguidores paciencia, responsabilidad y a no salir de casa. Martin aseguró que no se puede ser ingenuo ante el coronavirus, pues este virus “no tiene compasión con nosotros”.

“Qué loco todo esto, ¿verdad?, parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos data, solo tenemos once semanas de data y a eso añádele un toque de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud de este problema”, ha sido parte del mensaje que el intérprete de ‘La mordidita’ difundió en en redes sociales.

Se siente preocupado por las personas mayores, que son las más vulnerables, pero también exhorta a los jóvenes a cuidarse, pues los últimos estudios han arrojado que la población joven se ha visto fuertemente afectada en todo el mundo por el Covid-19. Recordó que según un estudio realizado en Estados Unidos, el 20% de los pacientes hospitalizados en ese país tienen entre 20 y 44 años de edad.

“La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros, por lo que nuestra única protección es el aislamiento social”, continuó Martin. También criticó a aquellos que continúan en playas y las calles: “no me queda otra que pensar que son brutos e ignorantes”.

“Una persona que no tiene empatía, tengo que verte como criminal, porque no está ayudando a la causa. Vamos adelante, sigamos en calma, tengamos paciencia, pero no seamos ingenuos, no tenemos mucho control, nuestro único control es la decisión de quedarnos en casa”, destacó.

Ricky Martin también agradeció a los médicos, enfermeros, paramédicos y técnicos que trabajan en la solución a la pandemia y continúan atendiendo a los pacientes, “por su amor a la humanidad”, y les pidió que se cuiden.

El cantante finalizó el video pidiéndole una vez más a sus seguidores no salir de casa “mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mi, seamos realistas”.