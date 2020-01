Estados Unidos.-Mientras en México el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta críticas de activistas y opositores por reprimir el ingreso de inmigrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala, la administración del presidente Donald Trump elogió las acciones para evitar el cruce de indocumentados.

El respaldo a la Administración mexicana llegó del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien destacó el compromiso del Gobierno mexicano para cumplir a piejuntillas el acuerdo migratorio con Estados Unidos, que incluye contener caravanas migrantes o recibir el mayor número de extranjero para que no lleguen a Estados Unidos.

Respaldó las acciones de la Guardia Nacional para contener a los inmigrantes que intentaron cruzar, reseñó El Diario.

“Elogio al Gobierno de México por mantener su compromiso de aumentar la seguridad y la aplicación de la ley en su frontera sur”, destacó. “Los esfuerzos de la Guardia Nacional y de otros funcionarios han sido efectivos, hasta ahora, para mantener la integridad de su frontera, a pesar de los brotes de violencia y desorden de personas que intentan ingresar ilegalmente a México en su camino a los Estados Unidos”.

Agregó que el DHS monitorea la caravana, integrada en su mayoría por hondureños, pero donde también hay salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Wolf advirtió que las caravanas no aseguran a los inmigrantes que serán atendidos “en forma especial” para sus peticiones de asilo, cuyas reglas se han endurecido en EEUU, permitiendo devolver a los extranjeros tanto a México como a Guatemala.

Advirtió que si los inmigrantes se comportan en forma violenta al llegar a EEUU habrá acciones en su contra, además de ser deportado.

En redes sociales circulan videos sobre los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional mexicana y los centroamericanos.

I commend the Government of Mexico for maintaining the integrity of their border, despite outbreaks of violence and lawlessness by people who are attempting to illegally enter. Read my full statement here: https://t.co/4xshcF6sVo pic.twitter.com/TWuQGXmWll

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) January 22, 2020