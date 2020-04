View this post on Instagram

Cifras oficiales de casos #Codivi19 , registrados hasta los momentos en #CarolinadelNorte, según el Departamento de Salud . . En Carolina del Norte 354 personas permanecen en hospitales, el condado más afectado por el virus sigue siendo Mecklenburg; solo en ese lugar se han confirmado 805 casos y 8 muertes. . . La confirmación de los más de 3mil 340 casos en NC se obtuvo tras haberse realizado 41mil 800 pruebas. . . Es valido recordar que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, emanó hace dos semanas la orden de quedarse en casa, dicha medida se mantiene vigente y no se descarta que en los próximos días se emitan nuevas órdenes ejecutivas para fortalecer el distanciamiento social en el estado. . Amplia está y otras noticias en nuestra página web, dandole click en la bio ⬆️ . #EEUU #ProgresoHispanoNews #NCDHHS #News #Charlotte #Pandemia #Coronavirus #Covid19 #Quedateencasa