Florida – Estados Unidos.- Tom Brady es un ganador y no solo por haber alcanzado seis títulos de Super Bowl sino por su actitud frente a los retos, esos de los que no huyó pese a haber sufrido conmociones cerebrales durante su carrera.

El nuevo mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers reconoció por primera vez en una entrevista que “definitivamente he tenido conmociones cerebrales”, lesiones por las que otros jugadores decidieron abandonar sus carreras en beneficio de su salud.

“Podría sentarme aquí y dejar de jugar al fútbol y preocuparme por lo que va a pasar, por esto o por lo otro, en lugar de decir, ‘¿Por qué no vivo mi vida de la manera que quiero y la disfruto?”, dijo el ex New England Patriots en el programa The Howard Stern Show.

El jugador de 42 años reveló que muchas personas le han dicho que se retire pero él decidió continuar haciendo lo que le gusta.

“Si quieres detenerte, detente, adelante (…) Pero para mí, porque siento que todavía puedo jugar, no significa que deba dejar hacerlo porque es lo que todos me dicen que debo hacer”, agregó.

Brady nunca ha sido oficialmente diagnosticado con una conmoción cerebral por su equipo, pero su esposa, la modelo brasileña Gisele Bundchen, dijo en mayo de 2017 que sí había padecido esta lesión.