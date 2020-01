SHARE ON:

Rate this post

Miami – Estados Unidos.- Los actores estadounidenses Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas la película “Bad Boys for Life”, recibieron de manos del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, las llaves de la ciudad. De igual forma ambos se convirtieron en agentes honorarios de la policía de Miami.

“Una de las grandes cosas que me toca hacer es presentarle a los verdaderos miamenses las llaves de esta bella y maravillosa ciudad mágica. Esa llave abre cada una de las puertas en Calle Ocho, es bueno que lo sepan. Y me toca declarar el día de hoy como el Día de Bad Boys for Life en la ciudad de Miami”, dijo Suárez.

Durante un evento realizado en el Sports Leadership and Management Academy (SLAM), al que también asistió el cantante Pitbull, Suárez declaró en la ciudad el “Día de Bad Boys For Life”.

La visita de Smith y Lawrence a Miami se realizó por la presentación oficial de la comedia de acción “Bad Boys for Life”, en la que los actores interpretan a los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, de la saga de “Bad Boys”. La película se estrenará en los cines el próximo 17 de enero de 2020.

“¡Estuve rockeando por Miami por más de 25 años y hoy, yo y Martin Lawrence obtuvimos las llaves de la ciudad y fuimos nombrados oficialmente oficiales honorarios de la policía de Miami!”, publicó en Instagram Smith, junto a varias fotos. “¡Muchas gracias Francis Suárez y Pitbull por prepararnos!”, agregó.

Durante el evento también se le cantó “feliz cumpleaños” a Pitbull, quien el 15 de enero arribará a sus 39 años de edad.