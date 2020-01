SHARE ON:

Concord, N.C.- Una petición en línea recolectó más de 10,000 firmas para imponer el toque de queda en el centro comercial Concord Mills luego de que una niña de 13 años fuera asesinada a tiros en el estacionamiento afuera de Dave and Buster’s el sábado 28 de diciembre. A pesar de miles de firmas, el El dueño de la propiedad no se está moviendo.

Simon Property Group, propietario del centro comercial Concord Mills y de la propiedad en la que se encuentra, informó a Sanida Sabanija, quien inició la petición en línea en change.org, que la compañía no hace toques de queda sino que hace cumplir las ‘prácticas apropiadas’.

«Hablé con una persona de Relaciones Públicas en Simon Property Group. Me informó que Simon Property Group no hace toques de queda, sino más» prácticas apropiadas «, como hablar con los padres y repartir folletos informando sobre las reglas de conducta», dijo Sabanija. escribió «Le informé que los incidentes que ocurrieron en el centro comercial el pasado fin de semana no fueron aislados de ninguna manera, sino bastante comunes».

Sabanija y los miles de personas que firmaron la petición en línea creen que el horrible tiroteo mortal del sábado se debió a «niños menores de edad sin supervisión».

«La única forma en que sabemos evitar que este centro comercial se convierta en uno de los muchos centros comerciales de Simon que se han convertido en un entorno no familiar es exigiendo que Simon Property Group implemente un toque de queda», escribió Sabanija.

Los peticionarios desean una 6 p.m. toque de queda para todos y cada uno de los adolescentes sin supervisión en el centro comercial Concord Mills.