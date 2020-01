Estados Unidos.-La Base de la Guardia Nacional Aérea McGhee Tyson estaba cerrada el miércoles después de recibir informes de disparos, el sargento de la Guardia Nacional de Tennessee. Primera clase William Jones dijo el miércoles. Lo llamó una situación en desarrollo.

El teniente coronel Travers Hurst, portavoz de la base aérea de Tennessee, dijo a WVLT News que un estudiante en la base vio a alguien con un arma y lo denunció. Anteriormente, Hurst dijo que la oficina del Sheriff del condado de Blount estaba respondiendo a una situación de tirador activo y estaba barriendo el área.

«No hay informes de heridos», tuiteó la Guardia Nacional de Tennessee a las 12:30 p.m. El tuit también dijo que la situación se estaba desarrollando, y que el personal de guardia estaba trabajando con las fuerzas del orden público estatales y federales «en informes de actividad sospechosa».

La portavoz Becky Huckaby del aeropuerto comercial vecino dijo que no se retrasaron los vuelos.

La base alberga el 134º Ala de reabastecimiento de combustible aéreo, que dice que sus inquilinos incluyen el 241º Escuadrón de Instalación de Ingeniería, el 119º Escuadrón de Operaciones Cibernéticas, el I.G. Brown ANG Training and Education Center, y la 572a Banda de la Guardia Nacional Aérea del Sur.

La Guardia Nacional tuiteó que se divulgaría más información a medida que esté disponible.

“Tenn. Nat. Guard security personnel are currently working w/state and federal law enforcement at McGhee Tyson Air Base on reports of suspicious activity. There are no reports of injuries. Situation is developing and more information will be released as it becomes available.”

— Tenn. National Guard (@TNMilitaryDept) January 15, 2020