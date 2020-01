SHARE ON:

Las Vegas – Estados Unidos.- Lady Gaga ha decidido iniciar el 2020 por todo lo alto y estrenar un nuevo romance o quizás un simple «amigo con derechos». La cantante fue capturada en plana fiesta de Fin de Año en Las Vegas en los brazos de un misterioso hombre, un joven muy apuesto con el que Gaga no paró de besarse.

Varios de los presentes en la celebración no duraron en fotografiar el apasionado momento y hacer público el nuevo amorío de la cantante.

A pesar de que ella no se ha pronunciado, no hay duda de que el año no podría haber empezado de mejor forma.

La identidad del misterioso hombre ,que ha venido a llenar de pasión nuevamente la vida de Gaga, no se conoce muy bien, solo se sabe que se llama Michael, tiene color de pelo castaño y una barba bien cuidada, de lejos también se nota que su edad es menor que la de la celebridad.

Tras los apasionados besos y las múltiples demostraciones de cariño hacia el misterioso joven, Lady Gaga abandonó la fiesta en Las Vegas, lo hizo de forma apresurada, quizás fueron a terminar de recibir muy bien el año, pues un poco de diversión no le hace daño a nadie.