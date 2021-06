Snapchat: nueva actualización que soluciona falla

Venice, LA.- Snapchat, tras un par de días sin poder entrar a la ‘app’ desde terminales iOS, la red social del fantasma ha lanzado una actualización en la que corrige los errores que impedían el acceso.

Desde este sistema operativo, por lo que todo aquel que quiera usarla desde un iPhone tendrá que actualizar la herramienta a su última versión.

Tal y como ha informado Snapchat a través de su cuenta de Twitter dedicada al soporte técnico. Después de más de 24 horas intentando resolver el problema, los ingenieros de la aplicación han dado con la clave.

Para solucionarlo de la manera más rápida tendrán que ser los propios usuarios de la ‘app’ quienes, manualmente, descarguen de la App Store de su terminal la versión 11.34.1.35.

The issue has been resolved. If you're still having trouble, please manually update to version 11.34.1.35 in the App Store 👍

— Snapchat Support (@snapchatsupport) June 28, 2021