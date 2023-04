Smart Gun: la primera pistola inteligente en el mercado de Estados Unidos

Broomfield, CO.- La compañía fabricante de armas estadounidense Biofire Tech, está recibiendo cientos de pedidos para la fabricación y distribución de su pistola inteligente, Smart Gun que cuenta con tecnología de reconocimiento facial y que solo puede ser disparada por usuarios verificados.

No obstante esta arma de fuego Smart Gun no es una novedad. Anteriormente un prototipo de armas inteligentes ya falló en dos oportunidades, por lo que han transitado un camino muy desafiante.

Por esta razón, Kai Kloepfer, fundador y director ejecutivo de la compañía comentó que el software y la electrónica de la pistola se probaron y fueron aprobados. De hecho explicó que la falla anterior estaba relacionada con la pistola mecánica que estaba fabricada con piezas prototipo y de preproducción.

Básicamente, la Smart Gun está dotada de tecnología de reconocimiento facial, también puede activarse mediante un lector de huellas dactilares. Con estas funciones las armas inteligentes están diseñadas para evitar los disparos accidentales de niños o inexpertos, reducir los suicidios, proteger a los policías e inutilizar armas robadas o perdidas.

The Biofire Smart Gun is designed to work seamlessly for anyone in a home defense situation. Bryan, the lead designer at #Biofire, breaks down how and why we built the Smart Gun from the ground up. #Security #FutureTechnology #TodayILearned #Biometrics pic.twitter.com/vTmBEPyyXl

— Biofire (@BiofireUSA) April 19, 2023