Seúl hizo historia con el primer robot director de orquesta

Seúl, Corea del Sur.- La South Korea National Orchestra subió al escenario del National Theater of Korea al primer robot director de orquesta, tratándose del androide, Ever 6 diseñado por el Korea Institute of Industrial Technology de este país.

El robot Ever 6, cuenta con un rostro humanoide y dos brazos con los que lidera a los músicos de la Orquesta Nacional.

Por su parte, Choi Soo-yeoul, el encargado de dirigir la actuación del robot Ever 6, expresó, «Los movimientos de un conductor son muy detallados». Además celebró, «El robot fue capaz de presentar movimientos tan detallados mucho mejor de lo que había imaginado».

Sin embargo, una de las oportunidades de mejora de gran peso, etiquetada como «debilidad crítica» del robot director de orquesta, es que no puede escuchar, según Choi.

예술과 기술의 만남 안드로이드 로봇 에버6 와

지휘자 최수열 이 함께하는 국악관현악,

국립국악관현악단 ‘부재’ 지휘자의 부재(不在)를 통해

지휘자의 가치를 찾아가는 여정 어떻게 보셨나요 댓글을 통해 여러분들의 소감도 들려주세요👂🏻 pic.twitter.com/cklul89RYg — 국립극장 (@ntok_) June 30, 2023

En su participación el robot guió tres de cinco piezas exhibidas donde se incluyó una realizada en conjunto con Choi. Al finalizar el concierto, Choi declaró, «Fue un recital que mostró que (los robots y los humanos) pueden coexistir y complementarse entre sí. En lugar de que uno reemplace al otro».

Algunas personas de la audiencia dieron sus impresiones tras vivir la experiencia. Por ejemplo, Lee Young-ju, un miembro de la audiencia que estudia música tradicional coreana dijo, «Parecía que había algo de trabajo por hacer para que el robot hiciera el trabajo».

Lo propio hizo Song In-ho, otro miembro de la audiencia de 62 años de edad, «Supongo que sería capaz de realizar la dirección por sí mismo cuando esté equipado con inteligencia artificial para comprender y analizar la música».

