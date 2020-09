Opción Fin de Semana

Hendersonville – NC. Triple Falls es la tercera del Little River y consta de tres cascadas distintas que suman aproximadamente 120 ′ de caída vertical. Presentada en la película Last of the Mohicans, Triple Falls está a unos siete minutos a pie del área de estacionamiento de Hooker Falls.

Para obtener direcciones a Triple Falls desde todas las áreas de acceso, siga los siguientes enlaces:

Rutas cortas:

Desde: Hooker Falls Access Area

Desde: High Falls Access Area

Rutas largas (principalmente para jinetes y ciclistas de montaña)

Desde: Lake Imaging Access Area

Desde: Guion Farm Access Area