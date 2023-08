Saqueos y galopante inflación enmarcan la carrera electoral en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- Saqueos dispersos de tiendas y supermercados en medio de una fluctuante inflación mantiene a Argentina en una tensa situación que ha involucrado decenas de arrestos y pronósticos de que la inflación supere el 100%, mientras que se libra una polémica carrera electoral.

Los saqueos se han presenciado desde la región capitalina de Argentina, sumando a Mendoza, hasta la turística y aislada ciudad de Bariloche. Así lo han reportado los medios que han registrado pequeños grupos de personas irrumpiendo en establecimientos comerciales para robar alimentos y otros artículos.

De acuerdo a las autoridades argentinas, más de 100 personas han sido detenidas en distintas regiones del país. Por otra parte, las imágenes de Argentina muestran tiendas saqueadas, estanterías vacías, pequeños incendios y personas intentando entrar a la fuerza en locales comerciales hacen referencia a un supuesto contexto postapocalíptico.

Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad declaró el miércoles 23 de agosto, «Desde hace unos días venimos viendo este tipo de comportamientos». Del mismo modo, Fernández añadió, «Aquí se ha querido generar algún tipo de conflicto y hemos tratado de impedirlo», a lo que sentenció, «Estos no son espontáneos y no es una coincidencia».

DEL CAOS SE SALE CON ORDEN Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control y los resultados están a la vista. No podemos ceder ni un milímetro ante los delincuentes. Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno.… pic.twitter.com/SyzK8d1MLb

Así pues el contexto político de las pasadas primarias también agrega gasolina al fuego, donde el polémico, incendiario y realista Javier Mieli, lideró la intención de voto. De esto modo, Milei propone dolarizar la economía y eventualmente eliminar el Banco Central de Argentina.

🇦🇷 | Internas en el Gobierno kirchnerista: Aníbal Fernández desmintió a Cerruti y dijo que no hay responsabilidad del partido de Milei en los saqueos.

"Yo no vi eso. He pasado mucha parte de la tarde revisando y no vimos nada que indique eso".pic.twitter.com/hA6KYxadtP

— La Derecha Diario (@laderechadiario) August 23, 2023