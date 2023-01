Los ojos del mundo sobre el World Economic Forum 2023

Cologny, Suiza.- Los organizadores del World Economic Forum (WEF) afirman que la cumbre del 2023 sobresale por la histórica asistencia de 379 representantes de los sectores más importantes, donde se incluyen 30 jefes de Estado de los 52 líderes que asistirán, conjuntamente a la presidente de la Comisión Europea, Ursula Van Der Leyen.

Pese a las buenas noticias, las potencias económicas de Estados Unidos y China enviarán delegaciones de alto nivel, por lo que no acudirán sus respectivos presidentes. En el caso de la delegación de EE. UU., irá Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional.

Además asistirán Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones, John Kerry, enviado presidencial especial para el tema climático, y la representante de Comercio, Katherine Tai.

Por su lado, China enviará al viceprimer ministro Lui He, considerado el funcionario de más alto rango. Por otra parte, los organizadores del evento explican que la realidad geopolítica y geoeconómica es sumamente delicada este 2023.

