La reina Isabel II hospitalizada

Londres, Inglaterra.- La reina Isabel II de Inglaterra fue ingresada, este miércoles por la tarde, en un hospital para ser sometida a unas «pruebas preliminares», según informó anoche el Palacio de Buckingham.

La monarca, de 95 años, fue dada de alta ayer «a la hora del almuerzo», y regresó al castillo de Windsor, donde se encuentra de «buen humor». El jueves por la tarde, volvió al trabajo de forma liviana.

De esta manera, la reina fue atendida por los especialistas, del centro sanitario, para realizar «investigaciones preliminares», descartando un ingreso no está relacionado con el covid-19.

Asimismo, esta misma semana, los médicos aconsejaron a la reina que anulara el viaje que tenía previsto realizar a Irlanda del Norte y descansara unos días.

Por su parte, la reina Isabel II tenía previsto participar en un acto religioso del centenario de la creación del todavía conflictivo territorio británico. Sin embargo, La reina, de 95 años, «decidió renuentemente» seguir el consejo de sus médicos, que recomendaron, «reposo durante los próximos días».

🌎 🏰 This evening The Queen hosted a reception at Windsor Castle to mark the Global Investment Summit.

🤝 She was joined by The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and The Duke and Duchess of Gloucester as she welcomed influential business leaders from around the world. pic.twitter.com/PgwTiexteF

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 19, 2021