La cifra de muertos en Turquía sube a 22.000

Ankara, Turquía.- La terrorífica cifra de muertos a días del gran terremoto ascendió a 22.000 al sur de Turquía y norte de Siria, mientras que cientos de miles de personas quedaron sin hogar, sin alimentos, electricidad, comunicación ni gas con condiciones climatológicas de frío invernal.

Hasta la fecha el UN World Food Programme (WFP) precisó anteriormente que estaba próximo a quedarse sin existencias en el noroeste de Siria, controlado por los rebeldes, debido a que la guerra es un obstáculo para los trabajos de socorro.

Ver más: Terremoto en Turquía deja intacta imagen de Virgen y 16.000 muertos

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía asistió, este 10 de febrero, a la provincia turca más afectada Adiyaman, desde donde reconoció la lentitud gubernamental, «Aunque tenemos el equipo de búsqueda y rescate más grande del mundo en este momento, es una realidad que los esfuerzos de búsqueda no son tan rápidos como queríamos».

Por su lado, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, hizo su primer viaje a las zonas más afectadas desde el terremoto. Estando aquí visitó un hospital en Alepo con su esposa Asma. Indicando que su gobierno aprobó entregas de ayuda humanitaria frente a la guerra civil que se desarrolla desde hace 12 años en el país.

🆕WFP food assistance has been underway since Tuesday, as we scale up our response to the devastating impact of the two earthquakes that hit #Türkiye and #Syria.

WFP plans to reach half a million people in both countries.

— World Food Programme (@WFP) February 8, 2023