Excongresista Aída Merlano fue extradictada a Colombia

Bogotá, Colombia.- La excongresista colombiana, Aída Merlano, fue extraditada desde Venezuela donde fue capturada a finales de 2020, país donde planeó refugiarse tras una espectacular fuga desde un consultorio odontológico en la ciudad de Bogotá el 1 de octubre de 2019, en medio de una condena de 15 años por compra de votos.

Hay que recordar que la excongresista en octubre de 2019 protagonizó uno de los escapes reales más espectaculares del momento, donde bajó desde la ventana del consultorio, hasta la calle, donde la esperaba una moto que la sacó del lugar. A los pocos meses, Aída Merlano, fue capturada en Venezuela.

Para mayo de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia sentenció a la excongresista Aída Merlano, a 11 años y 4 meses de prisión. En un fallo del tribunal, para noviembre de 2022, un falló la condenó a 5 años y seis meses de cárcel por violar los límites de financiación de su campaña electoral.

Excongresista Aída Merlano fue extraditada desde Venezuela a Colombia con éxito

Este caso no llegó a buen puerto cuando el expresidente Iván Duque intentó concretar la extradición de la excongresista colombiana Aída Merlano. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y su buena relación con Nicolás Maduro muchas gestiones frenadas empezaron a moverse. Esta extradición fue una de ellas.

Tanto así, que hace solo un mes Néstor Osuna, ministro de Justicia de Colombia publicó que su gobierno solicitó formalmente a Maduro la extradición de Merlano. De este modo, Osuna hizo público este trámite, «Hemos comenzado el trámite, pero eso no es rápido. No por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana. Es porque hay que hacer en Colombia y otro en Venezuela».

Una vez, en tierras colombianas, Aída Merlano fue recibida por funcionarios de Migración Colombia, Interpol, Defensoría del Pueblo, Cancillería, el Inpec y efectivos de la Policía Nacional.

En unas primeras declaraciones, la excongresista colombiana dijo, «Temo ser víctima de un atentado y que esta vez lo logren. El día que intentaron asesinarme en una finca, luego de ser violada, logré salir sana y salva. Y me resguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro».

