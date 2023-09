Elon Musk incursiona en la política argentina apoyando a Javier Milei

Buenos Aires, Argentina.- El controversial empresario sudafricano, Elon Musk no suficiente con todos sus ambiciosos proyectos incursiona en la política de Argentina, para respaldar la campaña presidencial de Javier Milei, con la difusión de la entrevista del periodista Tucker Carlson desde su plataforma recién rebautizada X (Twitter).

Musk viene apoyando los contenidos del controversial periodista estadounidense Carlson, y el notable crecimiento de su audiencia luego de ser despedido de Fox News. La entrevista que realizó al «Trump argentino», candidato de la Libertad Avanza, Milei no fue la excepción.

Al postear la publicación de Carlson donde comparó sus seguidores en X con su cuenta de Fox News, Musk añadió, «Diferencia gigante, no importa cómo la cuentes».

En cuanto al posteo de la publicación Musk escribió, «Charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados». Esto fue en respuesta a una entrevista hecha a Miley el pasado 17 de septiembre por Carlson.

Very interesting talk that goes far beyond Argentina in subjects discussed https://t.co/cUKZtSitfk

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023