Continúa el golpe de Estado en Sudán: van más de 100 muertos

Jartum, Sudán.- Un golpe de Estado en Sudán ha dejado un saldo de 100 muertos y más de 1.000 heridos en tres días de enfrentamientos bélicos por el control del palacio presidencial, la televisión estatal y la sede del ejército.

Por una parte, las milicias paramilitares Rapid Support Forces (RSF) luchan en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas de Sudán en la capital de Sudán y otros puntos del país africano.

Ver más: Pedro Castillo da un Golpe de Estado al Perú

No obstante, el conflicto de poder de Sudán se remonta al golpe de Estado de octubre de 2021. Momento desde el cual el país ha sido gobernado por un consejo de generales. Por el momento, dos militares están en el centro de la disputa del poder.

Por una parte está el general Abdel Fattah al-Burhan actual jefe de las Fuerzas Armadas, y en la actualidad es el presidente de Sudán. En otro bando está su segundo y líder de las RSF, general Mohamed Hamdan Dagalo, mejor conocido como Hemedti.

Fighting between SAF and RSF forces threatens the security and safety of Sudanese civilians and undermines efforts to restore Sudan’s democratic transition. The only way forward is to return to negotiations.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 16, 2023