Capturan al hijo de «El Chapo», Ovidio Guzmán

Sinaloa, México.- El hijo de «El Chapo» Guzmán, Ovidio Guzmán fue capturado por la policía militar de México en un complejo residencial cerca del centro de Culiacán en el famoso estado de Sinaloa tras un fuerte operativo.

Este hijo de «El Chapo» es uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en su captura por las fuerzas especiales, se desató algunos narcobloqueos. Además hubo varios tiroteos en distintas zonas de Sinaloa, especialmente en Culiacán.

Ver más: Capturan al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero

Algunos helicópteros armados de la Secretaría de la Defensa (Sedena) sobrevolaron esta región en la madrugada del jueves. En redes sociales se aprecia como incluso abren fuego por encima de algunas viviendas donde presuntamente estaba Ovidio Guzmán, el hijo de «El Chapo».

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina reconoció y celebró el exitoso operativo. Detalló que el mismo se inició en la madrugada donde aprovechó para comprometerse a dar más detalles en el transcurso del día.

En este sentido, AMLO agregó, «Hay un operativo que inició la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso… eso más tarde se informa para que se tenga la información precisa, no nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública». Haciendo referencia a la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Ver más: Cultivos de coca incrementaron un 43% en Colombia

Esta nueva captura del hijo de «El Chapo», Ovidio Guzmán también llamado «El Ratón» ocurre tras cuatro años del denominado «culiacanazo». Momento cuando el gobierno federal decide liberarlo, el 17 de octubre de 2019, para evitar enfrentamientos con los comandos armados del Cártel de Sinaloa.

JUST NOW: Ovidio Guzman, son of drug kingpin "El Chapo" Guzman have been arrested in an operation in Sinaloa, Mexico – Mexican carrier Aeromexico says plane hit by gunfire – here's what it reportedly looks like from inside an aircraft. pic.twitter.com/VDK8xNsmgF

— Sampieri Franco (@SampieriFranco2) January 5, 2023