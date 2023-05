AMLO confirmó la muerte de dos estadounidenses en Matamoros

Matamoros, México.- Según la confirmación de las autoridades mexicanas, dos ciudadanos estadounidenses murieron en un hospital en la ciudad fronteriza de Matamoros, al norte de México.

Inclusive, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia de prensa de prensa regular, respondió sobre la muerte de las 10 muertes y las posibles entre 300 y 400 personas afectadas por una contaminación en dos hospitales.

Ver más: Turistas estadounidenses mueren en Airbnb en México

Hasta el momento se sabe que la causa de muerte de estas 10 personas, incluidas estos dos estadounidenses, se debe a un contagio de meningitis. De acuerdo a AMLO, confesó que los medicamentos para la anestesia en cirugías plásticas se contaminaron, y luego fueron utilizados en dos hospitales privados de Matamoros.

Por su parte, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México confirmó el fallecimiento de estos dos estadounidenses. Sin embargo, no detalló ni cuándo ni dónde sucedió.

Vicente Joel Hernández, ministro de Salud del estado de Tamaulipas en una entrevista confirmó la existencia de casos de meningitis en Matamoros. Al mismo tiempo informó que el hongo que la transmite contaminó la anestesia que se usa en los hospitales.

Several patients who traveled to Matamoros, Mexico, for surgeries like liposuction since January have become infected with fungal meningitis. Immediate treatment is lifesaving. People at risk should go to a local urgent care or emergency room.

Learn more: https://t.co/2J3qlssNvp pic.twitter.com/KkEmkAj6V1

— CDC (@CDCgov) May 25, 2023