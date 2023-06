Tornado que arrasó con El Matador dejó varios muertos y heridos

Matador, TX.- Un tornado que golpeó a la ciudad de El Matador, al norte de Texas, el miércoles 21 de junio en horas de la noche, dejó un saldo negativo de cuatro muertos y varios heridos, al tiempo que dañó aproximadamente una docena de edificios según las autoridades.

De acuerdo con el Departments Fire Rescue de City of Lubbock un «tornado sin precedentes» trajo fuertes ráfagas de poderosos vientos a unos 600 residentes de El Matador.

Esta agencia es uno de los múltiples equipos de emergencia de la zona que se sumaron a las operaciones de búsqueda y rescate. En otras informaciones, se confirmó que al menos diez personas fueron transportadas a hospitales de la zona, según una murió.

Derek Delgado, Oficial de Información Pública de Lubbock Fire Rescue dijo, «Una ciudad de este tamaño con una población tan pequeña, con la cantidad de daño que experimentaron, no es solo daño físico, sino que el impacto económico y emocional que tendrá en esta ciudad es muy significativo».

Over 530k electric customers are without power across the southern USA due to severe weather. With 420k out in #Texas mostly from new outages, and 74k out in #Oklahoma mostly from this weekend's storm outages.

[2023-06-21 10:41:30 PM CDT]https://t.co/8cAFt3zGJe pic.twitter.com/H3lAkzKxOj

— PowerOutage.us (@PowerOutage_us) June 22, 2023