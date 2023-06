Agencia advierte temporada de huracanes de 2023

Washington, DC.- En el Atlántico tropical central se formó la tercera depresión de la temporada de huracanes de 2023, indicando que en los próximos días se puede transformar en huracán de acuerdo con el National Hurricane Center de Estados Unidos.

La agencia con sede en Miami detalló que la depresión está a unos 2.295 km (1.425 millas) al este del sur de las Islas de Barlovento. Además la agencia indicó que tiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 millas/h).

De este modo el centro de huracanes advirtió, «Se pronostica que la depresión se fortalecerá y se moverá a través de las Antillas Menores como un huracán el jueves y viernes, trayendo un riesgo de inundaciones por fuertes lluvias, vientos huracanados y marejadas y olas peligrosas».

Pese a que parece ser demasiado pronto para dar detalles de ubicación y la magnitud de los posibles epicentros, la agencia climatológica advirtió a las autoridades de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes al monitoreo constante.

Aside from Tropical Storm Bret, we're watching a tropical wave over the eastern Atlantic that now has a high chance (🔴) of becoming a tropical depression over the next couple of days while moving westward toward the central tropical Atlantic.https://t.co/DboWSR44Dt pic.twitter.com/lqLjDQB7Vu

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 20, 2023