Tiroteo en Old National Bank dejó varios muertos y heridos

Louisville, KY.- Un tiroteo dejó a cuatro personas muertas y otras nueve resultaron heridas, en la sede del Old National Bank que está en el centro de Louisville, en Kentucky, el lunes 10 de abril, de acuerdo con los funcionarios de la ciudad.

Por su parte, el departamento de policía de Louisville, confirmó que el tirador de la sede del Old National Bank en Louisville recibió un disparo mortal. Por ahora, no está claro si el tirador se suicidó o fue fue la policía quien lo neutralizó.

Según Paul Humphrey, subjefe del Louisville Metro Police Department, el tirador era un empleado del banco. En la declaración a los periodistas Humphrey no confirmó si era un exempleado o un empleado actual del banco.

Se informó que la policía respondió a una llamada que denunciaba a un tirador alrededor de las 8:30am (12:30 GMT). La denuncia ubicó el ataque en la sucursal del Old National Bank, que está cerca del estadio de béisbol Slugger Field, en el centro de Louisville.

A senseless act took the lives of our fellow Kentuckians, including friends of mine. What these families are experiencing is unimaginable. They need us to wrap our arms around them and to love them with all our hearts. 2/3

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023