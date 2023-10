«Stoneman Willie» de Pensilvania fue identificada tras 128 años

Reading, PA.- La momia de Pensilvania conocida como «Stoneman Willie», recibirá un adecuado entierro luego de haber permanecida expuesta en una Funeraria Theo C. Auman en Reading por más de 128 años.

El hombre momificado no ha sido identificado. Sin embargo, se sabe que era un alcohólico que falleció a causa de insuficiencia renal en una prisión local el 19 de noviembre de 1895.

Ver más: Museo abre sus puertas con más de 40 momias del mundo

La funeraria Auman destaca que el cuerpo de este hombre fue accidentalmente momificado por un funerario que experimentaba con distintas técnicas de embalsamamiento. El hombre momificado quedó vestido de traje y pajarita.

El aspecto de la momia «Stoneman Willie» parece demacrado y se muestra en un ataúd con una faja roja en su pecho. Tanto el cabello como sus dientes se conservan intactos, aunque su piel ha tomado un aspecto más corroído.

🪦 A mummified man known as Stoneman Willie will receive a proper burial after being on display at a funeral home in Reading, Pennsylvania, for 128 years. https://t.co/nX0PFeQ1Q0

— PiQ (@PiQSuite) October 2, 2023