Rol de EE. UU., en la estrategia global de fusión nuclear en la COP28

Washington, DC.- Estados Unidos anunciará la primera estrategia internacional para comercializar la fusión nuclear en la próxima cumbre COP28, de la ONU que se celebrará en Dubai, según explicó John Kerry, enviado especial de EE. UU., para el cambio climático.

Esta conjunción podría generar una ventaja importante sobre las actuales plantas de fisión nuclear que dividen átomos. Estas no producen residuos radiactivos que perduran.

En el caso de que se aplique con éxito, también podría proporcionar una fuente muy económica fuente de electricidad libre de carbono. En primera instancia, el acuerdo de cooperación en materia de fusión fue firmado por Reino Unido y EE. UU., el 8 de noviembre.

Así pues, John Kerry hará el anuncio del plan para exponer la estrategia que pronostica una sólida cooperación con otros países. La aceleración de la comercialización se hará durante la gira de la empresa de fusión Commonwealth Fusion Systems cerca de Boston.

