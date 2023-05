Proyecciones de vuelos para el fin de semana del Memorial Day

Washington, DC.- La Federal Aviation Administration (FAA) de cara al Memorial Day pronostica casi 313.000 vuelos durante el período vacacional de verano en Estados Unidos, lo que se traduce en un 4.5% más vuelos que en el año 2022.

De este modo, la FAA precisó que el inicio tradicional de siete días de la movida temporada rebasará los 299.500 vuelos realizados en el mismo período de 2022. No obstante, se duda que se llegué a los 321.000 vuelos en el mismo período del 2019.

Por su lado, Delta Air Lines vaticinó que movilizará a 2.8 millones de pasajeros en el próximo período vacacional de verano, correspondiente al Memorial Day. O sea, un 17% más en el mismo período del año 2022.

Lo propio hizo United Airlines quien confesó que estaba planeando su vuelo conmemorativo más ocupado, Memorial Day en más de una década. De este modo, proyectó que habrá alrededor de 2.9 millones de pasajeros entre el 25 y 30 de mayo.

Thursday, May 25 will be the busiest day for air travel ahead of #MemorialDay. If you plan to be on one of the 51,194 expected flights, check with your airline for your flight status before you leave home. Get tips to prepare for your trip at https://t.co/HzQWUCBzvV. #TravelTips pic.twitter.com/89g7wD8YAo

— The FAA ✈️ (@FAANews) May 17, 2023