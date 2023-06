Paso de tornado dejó más de dos docenas de heridos y un muerto

Louin, MS.- El paso de un tornado que azotó a la ciudad de Louin, en el centro de Mississippi dejó una persona fallecida y al menos dos docenas de heridos de acuerdo a las confirmaciones de las autoridades sanitarias.

La ciudad de Louin está a unas 70 millas al este de Jackson. No obstante, el National Weather Service (NWS), alertó que múltiples tornados podrían golpear el área, y como respuesta planearon una evaluación de daños el lunes antes de dar más detalles.

En este sentido, un portavoz del South Central Regional Medical Center en Laurel declaró que una persona falleció. Lo propio hicieron los funcionarios del condado de Jasper que indicaron que al menos dos docenas de personas resultaron heridas.

Según el sitio web de seguimiento de apagones Poweroutage.us, al menos 400.000 clientes en todo el sur de Estados Unidos se quedaron sin electricidad el lunes por la mañana. El reporte incluye al menos 45.000 afectados en Mississippi.

Over 450k electric customers remain without power after this weekend's storms. With 212k currently out in #Oklahoma . Check https://t.co/8cAFt3zGJe for updated #PowerOutage info. [2023-06-19 10:11 AM EDT] pic.twitter.com/GyGPTUIUeD

Recientemente se alertó a más de 25 millones de personas sobre una ola de calor excesivo en ciudades como Louisiana, Texas y Mississippi.

Multiple confirmed tornadoes in Mississippi overnight – Rankin County just southeast of Florence and Jasper County from Louin to Bay Springs to Turnerville.

Emergency crews are doing additional SAR missions and damage assessments in both areas now – with drones in those areas…

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) June 19, 2023