Perryton destruída por devastadores tornados

Perryton, TX.- Al extremo norte de Texas se ubica la ciudad de Perryton que el jueves 15 de junio fue víctima de varios tornados que dejó algunas muertes, según la confirmación del alcalde de la ciudad, Kerry Symons.

Las imágenes revelan el devastador paso de estos tornados que dejó en escombros a gran parte de la ciudad. Como respuesta, distintos equipos de emergencia emplean sus planes de búsqueda de sobrevivientes.

Ver más: Asfixiante ola de calor afectará a Estados Unidos este fin de semana

De este modo, el alcalde Symons en una llamada telefónica dijo, «Es malo, es muy malo. Es una locura sin parar. No podría haber golpeado en un lugar más vulnerable». Sin embargo, no pudo confirmar la cantidad de personas que habían muerto hasta el viernes por la mañana.

Por su parte, Paul Dutcher, Perryton Fire EMS informó que al menos hay tres personas muertas. Hay que considerar que la ciudad de Perryton tiene al menos 8.000 habitantes.

Según Debbie Beck, directora financiera del Ochiltree General Hospital en Perryton, confesó que todavía no ha recibido ningún fallecido. Pero sí ha recibido a heridos con lesiones que amenazan sus vidas, que inmediatamente fueron trasladadas a centros médicos más capaces y grandes.

Directed @TDEM to deploy emergency response resources to assist Texans impacted by tornadoes in Perryton.

Praying for those impacted by this horrific storm. Texas is ready to deploy additional resources to help protect our communities.

More: https://t.co/kJUx6JoWOW pic.twitter.com/52cIf4O3YA

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) June 16, 2023