Asfixiante ola de calor afectará a Estados Unidos este fin de semana

Miami, FL.- Según el National Weather Service (NWS) una sofocante ola de calor se apoderará de la franja sur de Estados Unidos el fin de semana, experimentando temperaturas récord que podrían llegar a los 38° Celsius o 100 grados Fahrenheit, en Texas o Florida.

Al menos 35 millones de personas residenciadas en el sur de Texas, Luisiana y Florida fueron advertidas por alertas y avisos de calor excesivos. De acuerdo a la NWS la ola de calor se experimentará desde el jueves 15 hasta el 18 de junio.

El servicio de pronóstico de EE. UU., explicó, «No sería un patrón de clima de verano activo sin un calor opresivo y gran parte de Texas y el sur profundo tendrán mucho de cara al comienzo del fin de semana festivo».

Además la NWS alertó la posible presencia de fuertes tormentas eléctricas y tornados en la región. Por ejemplo, las temperaturas récord del índice de calor podrían alcanzar los 115 grados Fahrenheit en Austin, la capital de Texas.

A heat wave is underway across much of Texas and the Deep South. Heat waves can be very taxing on the body. During a heat wave, stay indoors in air conditioning. https://t.co/Ynl3VCdFFD #WeatherReady pic.twitter.com/ZxsCR2OwDg

— National Weather Service (@NWS) June 15, 2023