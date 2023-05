Mensaje optimista de Tim Scott en la oficialización de su candidatura

Washington, DC.- El senador republicano afroamericano por Carolina del Sur, Tim Scott oficializó su candidatura presidencial de 2024, con un mensaje optimista para batallar en contra del favoritismo del expresidente Donald Trump.

Tim Scott, de 57 años de edad, originario de North Charleston, Carolina del Sur apoyó su discurso en su experiencia personal. Scott es hijo de una madre soltera con una niñez de escasez, que propone como prueba de que Estados Unidos sigue siendo American Dream.

Su discurso insistió en el progreso del país en temas raciales en los últimos años. Aprovechando para recalcar que Estados Unidos no es un país racista. No obstante, no desaprovechó la oportunidad para atacar a los demócratas por aupar el racismo con el fin de obtener ganancias políticas y partidistas.

En este sentido el senador afroamericano, Scott precisó, «Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir». Además añadió, «Y es por eso que anuncio hoy que me postulo para presidente de los Estados Unidos de América».

Uno de los puntos a favor del candidato presidencial Tim Scott, es que es favorito entre los donantes y colegas lesgisladores. Por ejemplo, Larry Ellison, cofundador de Oracle es uno de los principales patrocinadores y asistió a la evento.

Por otro lado, Elon Musk, CEO de Tesla y sudafricano magnate en dos ocasiones ha retuiteado contenido de la campaña de Scott en los últimos días.

Por el contrario, una encuesta de Ipsos concluyó que cuenta con solo el 1% del apoyo entre los republicanos registrados. Esta encuesta planteó que el 49% de los republicanos tienen una intención de voto a favor del expresidente Trump.

Sin embargo, el candidato presidente afroamericano, Tim Scott tiene un complejo camino en su objetivo de ganar la nominación republicana y de este modo luchar democráticamente en las presidenciales en contra del demócrata Joe Biden en 2024.

