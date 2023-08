Huracán Hilary subió a categoría 4

Ciudad de México, México.- El huracán Hilary se fortaleció a categoría 4, el viernes 18 de agosto en el Pacífico mexicano, donde supuestamente tocará tierra este fin de semana en la Península de Baja California, para luego entrar en California según el National Weather Service (NWS).

El último aviso del organismo, el huracán Hilary estaba a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este es uno de los destinos turísticos más populares del norte mexicano.

El ciclón empezó el miércoles, 16 de agosto como una tormenta tropical con dirección hacia el oeste-noroeste manteniendo una velocidad de 20 kilómetros por hora. Algunos vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora, con rachas que llegan a los 280 kilómetros por hora.

Este fenómeno climático dejará lluvias «intensas» en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Al mismo tiempo, traería precipitaciones «muy fuertes» en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán de acuerdo al pronóstico del viernes 18 de agosto.

.@NWS is carefully tracking Hurricane #Hilary and the dangerous weather it's expected to bring to Mexico and the southwestern U.S. Take this storm seriously! Check https://t.co/RzyiIU9fB0 and https://t.co/mhjKxR0cWQ for the latest. pic.twitter.com/MI0rVG7A9c

— NWS Director (@NWSDirector) August 18, 2023