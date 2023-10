Hunter Biden se declaró «no culpable» ante una corte federal

Wilmington, DE.- El hijo del presidente Biden, Hunter Biden se declaró no culpable, el martes 3 de octubre, ante una corte federal de los cargos que se le imputan por comprar un arma de fuego en 2018 mintiendo que no estaba consumiendo drogas, pese a que sí admitió que estaba luchando contra su adicción al crack.

Esta comparecencia ante un juez es la primera que hace Hunter desde que fue imputado el 14 de septiembre. Las imputaciones se basan en tres cargos por compra y posesión ilegal de armas de fuego, que podrían acarrear una pena máxima de 25 años de prisión.

Ver más: Hunter Biden, el hijo del presidente se declaró culpable

No obstante, las penas suelen ser mucho menores en caso de que el imputado carezca de antecedentes penales.

La comparecencia de Hunter Biden se produjo en una corte federal en el centro de Wilmington, Delaware. Edificio que amaneció rodeado de periodistas y cámaras de televisión, aunado a un importante dispositivo de seguridad.

NEW: Treasury documents reveal Hunter Biden was suspected of hiring prostitutes from an Eastern European s*x trafficking ring.

Hunter Biden allegedly falsified checks through his business account to pay for the women.

In just a five month span, Hunter Biden had spent a whopping… pic.twitter.com/lF8oH6zjXN

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 2, 2023