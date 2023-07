Heridos por colapso de grúa de construcción en Manhattan, NYC

Nueva York, NY.- La parte superior de una grúa de construcción colapsó contra la calle en el prestigioso, turístico y bullicioso distrito de Manhattan, NYC el miércoles 26 de julio, donde cuatro civiles y dos bomberos resultaron heridos por los escombros.

Tanto los bomberos de NYC como el personal de rescate se apersonaron en el lugar justo cuando caía la grúa. Sin embargo, la emergencia inicial fue el incendio que se dio en la cabina de la grúa antes del colapso.

La grúa que colapsó afectó las avenidas 10 y 11 y las calles 41 y 42 oeste, muy cerca al complejo Hudson Yards, de acuerdo a una publicación en Twitter del New York Police Department (NYPD).

Como otras medidas de seguridad, la Policía de NYC instó a las personas a que eviten esta zona. Es decir, hay un bloqueo de calles y tráfico, aproximadamente desde el Lincoln Tunnel hacia Nueva Jersey.

Join us now in midtown for an update on this morning's crane collapse.https://t.co/OnomSvSKbp

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 26, 2023