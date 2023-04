Revelan llamada al 911 por caída de andamio con trabajadores hispanos

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte reveló el audio de la llamada al 911 por el colapso de un andamio en una obra que dejó tres trabajadores hispanos muertos.

El hecho ocurrió el lunes 2 de enero en la cuadra 700 de East Morehead Street.

Las víctimas fatales fueron identificadas como José Bonilla Canaca, de Honduras; Gilberto Monico Fernández, de México; y Jesús Arévalo Olivares, de México.

Otros dos trabajadores resultaron con lesiones.

Revelan llamada al 911 de caída de andamio con trabajadores hispanos

A continuación las transcripción del audio de la llamada al 911 realizada por un trabajador.

Trabajador: Es un sitio de construcción

911: Dime exactamente lo que pasó

Trabajador: No sé, estoy en la grúa y tienen unos hidromóviles debajo de mi que están funcionando y solo sentí que golpearon mi torre y miro hacia abajo y ya no están, estoy trabajando en la carretera, pero que golpeó mi torre, miré hacia abajo y colapsé debajo de mi y ni siquiera sé, veo, veo tres cuerpos acostados allí, espero que no estén muertos.

911: ¿Qué tan fuerte cayeron señor?

Trabajador: Este andamio probablemente estaba a 70 u 80 pies en el aire

911: Entiendo

Trabajador: Todo se derrumbó

911: ¿Qué causó la caída?

Trabajador: No tengo idea

911: ¿Hay algún sangrado grave?

Trabajador: No sé, están muy por debajo de mi. No puedo ver. Solo necesitaba a alguien y…(voz confusa)

911: ¿Están respondiendo normalmente?

Trabajador: No los veo, hay tres personas, algunas personas están entre los escombros, hay gente ahí abajo tratando de verlos.

911: Bien

Trabajador: Tres personas acostadas allí… la mayoría de nosotros

El hecho generó gran conmoción y se abrieron campañas de recaudación de fondos para ayudar a las familias de las víctimas mortales.

El capitán del Departamento de Bomberos de Charlotte, Jackie Gilmore, dijo que todo el trabajo de construcción se detuvo hasta que se complete la investigación.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indica que las caídas son la principal causa de muerte (35%) dentro de las ocupaciones de construcción y extracción.

