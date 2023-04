Graduación de secundaria terminó en tiroteo

Austin, TX.- Un tiroteo en la madrugada del domingo 23 de abril en una fiesta posterior al baile de graduación de secundaria en Jasper, Texas dejó a al menos nueve adolescentes heridos lo que convocó una gran presencia policial en la Jasper High School.

De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Jasper en un comunicado ofreció otros detalles sobre el tiroteo en una residencia de Jasper. Aquí explicó que ninguna de las heridas de bala puso en peligro la vida de los heridos.

Ver más: Capturan a tiradores de la mortal fiesta de cumpleaños «Sweet 16»

Jasper es una ciudad de aproximadamente 7.200 residentes a unos 215 km (134 millas) al noreste de Houston.

Según las autoridades, las víctimas adolescentes fueron llevadas a dos hospitales, agregando «Esta investigación está en curso y las personas de interés están siendo interrogadas». Además añadió el noticiero del KBMT-KJAC, que las víctimas tenían entre 15 y 19 años de edad.

When 9 students from Jasper High in rural Texas are shot after prom, that's 1.2% of high school students in the town.

Think gun crime in big cities like Chicago is bad? Proportionally, this is the same as having 1,270 Chicago high school students shot on the same night. pic.twitter.com/0zBHvZL2Rd

— K-12 School Shooting Database (@K12ssdb) April 24, 2023