Capturan a tiradores de la mortal fiesta de cumpleaños «Sweet 16»

Dadeville, AL.- El Dadeville Police Department informó que fueron identificados, detenidos y acusados tres adolescentes por la balacera en una fiesta de cumpleaños «Sweet 16», la semana pasada, que dejó cuatro muertos y 32 personas heridas.

El martes por la noche fueron detenidos dos sospechosos: Ty Reik McCullough, de 17 años de edad; y Travis McCullough, de 16 años. Ambos son de Tuskegee, y están siendo acusados de cuatro cargos de asesinato imprudente.

Ver más: Fiesta de cumpleaños «Sweet 16» terminó en mortal tiroteo

Horas después, el mismo sargento Jeremy Burkett de la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama anunció la captura de un tercer sospechoso. Se trata de Wilson LaMar Hill Jr., de 20 años de edad, de Auburn, que fue detenido el miércoles por la tarde, y también acusado de cuatro cargos de asesinato imprudente.

Esta balacera se desarrolló el sábado 15 de abril, en Mahogany Masterpiece Dance Studio en Dadeville. Esta región está ubicada a unos 80.5 km al noroeste de Montgomery, con una población aproximada de 3.200 personas.

At approximately 2:30 p.m., Wednesday, April 19, Special Agents with ALEA's SBI, made a 3rd arrest in connection to the Tallapoosa County death investigation in Dadeville. Wilson LaMar Hill Jr., 20, of Auburn, was arrested and formally charged with four counts of Reckless Murder pic.twitter.com/POxmvz4dMX

El sargento Burkett aprovechó para advertir, «No se equivoquen. Esto es Alabama y cuando saquen un arma y empiecen a dispararle a la gente, los meteremos en la cárcel». En este sentido precisó, «Estamos cansados ​​de ir a las madres y tener que decirles que estos niños no van a volver a casa».

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023