Sigue fugitivo en Pensilvania condenado a cadena perpetua

Chester, PA.- El fugitivo de Pensilvania, Danelo Cavalcante sigue prófugo por sexto día, luego de que escapara de la prisión del condado de Chester, a unos 80 km (50 millas) al oeste de Filadelfia, el pasado jueves 31 de agosto, mientras esperaba ser transferido a una institución correccional estatal, para cumplir una cadena perpetua.

El fugitivo Cavalcante de nacionalidad brasileña está condenado por el asesinato de su exnovia, Deborah Brandao, de 33 años de edad. Tras su escape el prisionero fue captado por las cámaras de seguridad merodeando la prisión.

Como respuesta inmediata las autoridades desplegaron operaciones de barrido para encontrar al fugitivo. Al mismo tiempo, las escuelas de la zona cancelaron sus clases, según explicó la Pennsylvania State Police .

En una conferencia de prensa, el teniente coronel George Bivens, subcomisionado de operaciones de la Policía Estatal de Pensilvania, comentó el martes 5 de septiembre, que el día anterior una cámara de seguridad a unos 8 Km (5 millas), al norte de la prisión captó imágenes del prófugo brasileño.

Pennsylvania State Police Lt. Col. George Bivens said #DaneloCavalcante, 34, who was recently convicted of stabbing his girlfriend to death, was spotted on trail cameras last night at #LongwoodGardens. #Pittsburgh https://t.co/dAiFKGHLtR

— Brian Pia (@brianpia) September 5, 2023