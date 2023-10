Estados Unidos redujo los tiempos de emisión de pasaportes

Washington, DC.- El Department of State (DOS) anunció que redujo el tiempo de emisión de pasaportes estadounidenses dos semanas en comparación con los antiguos tiempos de procesamientos, alcanzado emitir entre octubre 2022 y septiembre 2023 más de 24 millones de libretas y tarjetas de pasaportes, una cifra récord en la historia del país.

El DOS resaltó que su compromiso de proporcionar el mejor servicio posible sin perder los estrictos estándares de seguridad nacional.

En este sentido, el DOS informó que a partir del lunes 2 de octubre de 2023, los tiempos de procesamiento de pasaportes estarán entre 8 y 11 semanas para el servicio de rutina. Pero el servicio acelerado estará comprendido entre 5 y 7 semanas.

No obstante, estos tiempos de procesamiento solo aplican a solicitudes recibidas a partir del 2 de octubre. Al mismo tiempo, esta franja de tiempo de entrega no incluye el tiempo de envío.

Our teams have worked tirelessly to reduce passport processing times and we're seeing the results! Not only did we issue more passports than ever before, but Americans will soon be able to receive their passports two weeks faster than before! Beginning October 2, 2023, passport… pic.twitter.com/EusJZQBRCn

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 2, 2023