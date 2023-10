Doble accidente que involucra a peatón y taxi autónomo es investigado

San Francisco, CA.- Luego de que un taxi autónomo atropellara a un peatón en San Francisco, California, los funcionarios de Estados Unidos y la unidad de conducción autónoma de General Motors (GM), están en conversaciones para recopilar detalles del accidente.

El accidente se desarrolló el lunes 2 de octubre por la noche cuando hubo un primer accidente por un conductor que se dio a la fuga. El peatón arrojado a un carril paralelo fue atropellado por segunda vez por el taxi autónomo Cruise, que no logró detenerse a tiempo.

Ver más: Taxis autónomos a prueba en calles de Charlotte

De acuerdo al San Francisco Fire Department el vehículo autónomo se detuvo encima del peatón. Por lo que tuvo que ser liberada haciendo uso de herramientas de rescate, para ser llevada a un centro de traumatología cercano.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) destacó el martes 3 de octubre, que «está al tanto del incidente y está en contacto con el operador y las autoridades locales para recopilar información adicional».

Single victim extricated from beneath the vehicle using rescue tools and was transported to the local trauma center with multiple traumatic injuries. Active investigation. 5th st south of market remains closed.

Por su parte, el California Department of Motor Vehicles (DMV) comentó que tuvo una reunión con Cruise con el fin de obtener más información sobre el incidente. Asimismo, precisó, que «toma en serio todas las colisiones que involucran vehículos autónomos».

(1/3) At approximately 9:30 pm on October 2, a human-driven vehicle struck a pedestrian while traveling in the lane immediately to the left of a Cruise AV. The initial impact was severe and launched the pedestrian directly in front of the AV.

— cruise (@Cruise) October 3, 2023